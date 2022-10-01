Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

"У випадку пошкодження трубопроводів у Балтійському морі все вказує на саботаж", - йдеться у дописі.

Речник поінформував, що канцлер Олаф Шольц обговорив це питання зі своїми колегами - прем'єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, Швеції Магдаленою Андерссон, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Співрозмовники погодилися, що "вся доступна на даний час інформація вказує на навмисний саботаж на трубопроводах".

Федеральний канцлер пообіцяв Данії та Швеції, що Німеччина підтримає спільне розслідування інцидентів.

Разом із партнерами та союзниками в НАТО та ЄС буде посилено забезпечення та захист від саботажу для критичної інфраструктури.

Речник додав, що очільники урядів також одноголосно засудили кроки Росії щодо анексії української території.

Норвегія, Данія, Німеччина та Швеція продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, зазначив Гебештрайт.

Байден також назвав вибухи навмисним актом саботажу.

А Путін звинуватив у вибухах "англосаксів".

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