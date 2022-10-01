Про це повідомляє CNN.

Лідер США також звинуватив росіян у поширенні "дезінформації та брехні".

"Ми збираємося працювати з нашими союзниками, щоб точно розібратися в тому, що сталося. І я вже почав допомагати нашим союзникам посилити захист цієї критичної інфраструктури", - сказав Байден журналістам.

"У відповідний момент, коли все заспокоїться, ми відправимо водолазів, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми ще точно цього не знаємо", — сказав він, додавши, що не збирається "слухати, що говорить Путін".

"Ми знаємо, що те, що він говорить, неправда", - сказав Байден.

30 вересня Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb