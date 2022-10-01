Навмисний акт саботажу. Байден прокоментував пошкодження на "Північних потоках"
Президент США назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" навмисним актом саботажу
Про це повідомляє CNN.
Лідер США також звинуватив росіян у поширенні "дезінформації та брехні".
"Ми збираємося працювати з нашими союзниками, щоб точно розібратися в тому, що сталося. І я вже почав допомагати нашим союзникам посилити захист цієї критичної інфраструктури", - сказав Байден журналістам.
"У відповідний момент, коли все заспокоїться, ми відправимо водолазів, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми ще точно цього не знаємо", — сказав він, додавши, що не збирається "слухати, що говорить Путін".
"Ми знаємо, що те, що він говорить, неправда", - сказав Байден.
- 30 вересня Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
- Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
- Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
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