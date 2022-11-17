Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій у четвер, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських проксі-формувань у Східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній", - підкреслюється в заяві.

При цьому наголошується, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб", які втратили життя 17 липня 2014 року.

У Держдепартаменті США зауважили, що вирок став результатом величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України. Це, як підкреслили в Вашингтоні, відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину та притягнути до відповідальності винних у цій справі.

Водночас у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку надалі.

"Попри те, що це стало серйозним кроком для встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в документі.

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH-17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.

Також у суді у справі MH17 повідомили, що вже наступного року можуть з'явитись нові обвинувачені.

Росія очікувано має намір ігнорувати законний вирок суду і не видаватиме Нідерландам засуджених у справі MH17 Гіркіна та Дубінського.

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