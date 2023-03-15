Поплічнику терориста Пушиліна Віталію Хоценку заочно оголосили про підозру

Про це повідомила Служба безпеки України на фейсбуці.

Правоохоронці повідомили про підозру поплічнику терориста Дениса Пушиліна, "голові уряду ДНР" Віталію Хоценку. Він обіймає цю "керівну посаду" із червня 2022 року.

Зазначається, що саме він організував вивезення українського зерна з Маріуполя до РФ та займається матеріально-технічним забезпеченням окупантів. Зокрема Хоценко несе відповідальність за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресора.

Крім того, зловмисник - один із ключових організаторів "референдуму" щодо анексії тимчасово окупованих територій України Росією.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями ККУ:

▪️ ​ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - зазначили в СБУ.