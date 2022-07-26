Попри кризу Чехія заповнила газові сховища на рекордні 80%
Премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що на тлі глобальної кризи країна заповнила сховища природного газу на рекордні 80%
Про це премʼєр інформує у твітері.
"Газові сховища заповнені на 80%. Ми на історичному максимумі. Працюємо над тим, щоб якомога краще підготуватися до зими", - йдеться у дописі.
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