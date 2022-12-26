Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Увесь світ уже бачив ті фото, в якому жахливому стані нині знаходяться будинки Бахмута, які мають історичну цінність, будівлі закладів культури", - сказав він і підкреслив, що "це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких".

За словами Кириленка, попри те, що влада надала цивільним усі можливості для евакуації, у Бахмуті все ще перебувають близько 10 тисяч мешканців. Голова Донецької ОВА підкреслив, що нині відновлення центрального газо- та водопостачання Бахмута є неможливим, але в місті працюють Пункти незламності. Крім того, людям надали металеві печі та генератори.

9 грудня очільник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомляв, що до Слов'янська, попри загрозу обстрілів, масово повертаються люди. Нині там понад 40 тисяч мешканців.

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