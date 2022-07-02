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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Поразка України розглядатиметься як поразка США, що прирівнюватиметься до втечі з Афганістану, - політолог Піонтковський
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Поразка України розглядатиметься як поразка США, що прирівнюватиметься до втечі з Афганістану, - політолог Піонтковський

2 липня, 2022 субота
19:32
війна з Росією Андрій Піонтковський

Російський опозиціонер Андрій Піонтковський вважає, що Українська армія показала нікчемність путінський збройних сил

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід" на "Еспресо".

"Заяви, які зроблені на саміті політично й психологічно пов’язали Захід. Поразка України, тобто будь-який результат, крім відновлення територіальної цілісності - це поразка. Такий кінець лише заохочуватиме агресора та розглядатиметься як поразка Сполучених Штатів, яка прирівнюватиметься до втечі з Афганістану. Шантаж щодо ядерної зброї триває, але вже ніхто не боїться. Стратегія Кремля ґрунтувалась на залякуванні застосування ядерної зброї, що Захід жахнеться й капітулює. Це не так. Путіна припинили боятися в усьому світі. Українська армія зі старою радянською зброєю, якої вісім років тому не існувало, здобула низку перемог: битва під Києвом змусила відступити росіян, ЗСУ вибили окупантів з острова Зміїний", - зауважив Піонтковський.

Політолог додав, що потрібно більше зухвалості від лідерів Заходу відносно Путіна.

"Президент Казахстану Токаєв привселюдно надавав Путіну ляпасів на міжнародному форумі. Не боїться Путіна і Литва, яка підіймає рівень конфлікту з Росією відносно санкційних товарів. Президент Литви твердо заявив: - ми суверенна держава, яка сама вирішує, які товари можна транзитувати з нашої території. Також Норвегія затримала транспортування сумнівних товарів із Росії на норвезьку територію. Фінляндія та Швеція теж зробили сміливий крок", - підкреслив Піонтковський.

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