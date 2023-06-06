Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів і закликає долучитись інші фракції

Про це на брифінгу повідомив лідер "ЄС" Петро Порошенко, пише сайт партії.

"Цей законопроєкт регулює ключове питання про доступність захисних споруд. Підготовка, хочу наголосити, здійснюється військовими адміністраціями. І проводяться інспекції не рідше, ніж раз на місяць. Після перевірки військові адміністрації мають звітувати й перед органами державної влади, і обов’язково перед громадою", – вважає Порошенко.

За його словами, захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення: "сьогодні є всі можливості і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін захисні споруди всім необхідним, якщо це не було зроблено до цього".

"Відповідно до цього законопроєкту забороняється використання бомбосховищ або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж порятунок і захист людей. Оренди мають бути негайно припинені за ініціативи власника, приміщення обладнані, відремонтовані, забезпечене якісне інформаційне висвітлення місць розташування захисної споруди. Ми маємо це зробити в найкоротший термін", – вважає Порошенко.

Відповідно до законопроєкту, ці заходи мають фінансуватись з державного бюджету. "Принципово – це здійснюється коштом державного бюджету. Не може сьогодні безпека людей залежати від наявності чи відсутності грошей у балансоутримувача. Якщо держава це фінансує, вона має право це проконтролювати й вимагати необхідних речей", – переконаний Порошенко.

"Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в "Дію". "Європейська Солідарність" ініціює зустріч з віцепрем'єр-міністром Федоровим. Ми маємо не тільки оголошувати "тривогу", а й точно вказати: найближчі бомбосховища знаходяться на такій-то відстані. Перевірили, вони відкриті та точно функціонують. Не важко обладнати камерами, сконцентрувати це на пункті ДСНС. Якщо тільки після оголошення тривоги трапилась надзвичайна ситуація і бомбосховище зачинене – негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити функціонування цього бомбосховища. Відповідальний центральний орган виконавчої влади забезпечує створення інтерактивних карт, і ви будете бачити, що вам до цього бомбосховища йти стільки-то хвилин", – пояснює Петро Порошенко.

Законопроєкт також передбачає виготовлення та використання спеціальних шелтерів. "Ми наполягаємо: якщо війна буде тривати достатньо довго, нам треба вивчити досвід передових країн, в тому числі і досвід Ізраїлю. Сьогодні не треба закопуватися в підвали. Ми бачимо, що подібні типи бомбосховищ, які є обʼєктами укриття, надійно захищають цивільне населення від ракетної атаки у випадку атаки по цивільних обʼєктах. Негайно мають бути виготовлені такі укриття. Доступність має бути в межах 10 хвилин, і будь-який громадянин знає, де він гарантовано може сховатися і врятувати своє життя", – говорить Петро Порошенко.

У законопроєкті передбачена кримінальна відповідальність за перешкоджання в умовах воєнного стану доступу до укриття. "Декілька слів про відповідальність. Ми давно зазначали, що це є вимога держави, вимога суспільства для того, щоб забезпечити функціонування сховищ цілодобово, 24 години на добу. Зазначеним законопроєктом передбачається відповідальність, в тому числі та кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища. Зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. Законопроєкт ще раз повторює наявну норму – за це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі та для цього створені. Вони та саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. І лише там, де військово-цивільні адміністрації не запровадженні, тоді відповідають за це державні адміністрації", – вважає Петро Порошенко.

"Ми запрошуємо представників всіх фракцій доєднатися, щоб це був спільний інтелектуальний продукт, і на найближчому засіданні Верховної Ради ми цей законопроєкт маємо проголосувати. Сьогодні він буде направлений в електронному вигляді до всіх фракцій парламенту", – зазначив Порошенко.

"Відповідальність за такий масштабний проєкт лежить на державі, державних службовцях. І суспільство, місцеве самоврядування готове допомогти, підставити плече, зробити все можливе, щоб врятувати життя людей. Бо це найбільша цінність для українця – і життя воїна на фронті, і життя жінки, дитини в тилу. Це має нас об’єднати. І дуже сподіваюсь, що цей законопроєкт найближчим часом буде проголосований в парламенті", – резюмує п’ятий президент.