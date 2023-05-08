Порошенко на GB News познущався з Путіна: обіцяв "Київ за два дні", а тепер скасовує паради в Росії

Відповідаючи на запитання щодо ракетного терору росіян проти цивільного населення України, Порошенко сказав: "Ми, українці, не боїмося Путіна, ми не боїмося Росії. Майже дев’ять років ми твердо стоїмо на захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України та нашого європейського вибору. За те, щоб ми були членом НАТО, були членом Європейського Союзу. В цій ситуації Путін не може зробити нічого більше того, що він уже зробив".

"Він витратив сотні й сотні ракет проти мирних українців. Він обіцяв Київ за два дні. А зараз Путін боїться Україну і весь світ, про це свідчить те, що він скасував їхній парад, це їхнє пропагандистське шоу, в багатьох регіонах Росії, бо боїться", – констатує Порошенко.

"Ми повинні зберегти нашу єдність. Треба зберігати солідарність і рухати українську наступальну операцію, щоб наблизити її до нової перемоги світової антипутінської коаліції", – закликав п’ятий президент.

"Нам потрібні від вас дві речі. По-перше, це зброя, боєприпаси, реактивні винищувачі, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники, та підготовка українських військових. Тисячі українських військових забезпечують навчанням в таборах у Великій Британії", – сказав Петро Порошенко.

"І нам потрібна ваша підтримка щодо майбутнього членства України в НАТО. Ми очікуємо на позицію британського уряду на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року", – говорить Порошенко.

Він також назвав нещодавні «дрони над Кремлем» черговим трюком Путіна.

"Якщо українські Збройні Сили атакуватимуть безпілотником Кремль, результати будуть катастрофічними для Путіна й успішними для нас. А це трюк, який демонструє Путін, щоб мобілізувати своє населення. Ніхто в світі не вірить, що це має якийсь зв’язок чи з українськими Збройними Силами, чи з партизанами. Це трюк путінської пропаганди. Тому не вірте Путіну. Путін як офіцер КДБ ніколи не говорить правду. А по-друге, повторюю ще раз – не бійтеся Путіна. Перемога точно буде з нами", – переконаний Петро Порошенко.