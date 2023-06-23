Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Порошенко на Книжковому Арсеналі: Українське слово не менш важливе, ніж зброя

Порошенко на Книжковому Арсеналі: Українське слово не менш важливе, ніж зброя

23 червня, 2023 п'ятниця
20:54
Культура Петро Порошенко на "Книжковому Арсеналі"

Петро та Марина Порошенки відвідали Книжковий Арсенал. П’ятий президент підкреслив – важливо продовжувати традиції цього вже культового книжкового форуму, незважаючи на війну

Він переконаний, що такі події зміцнюють Українську державу, повідомляє Європейська Солідарність

"Мене дуже турбували заклики не проводити Арсенал. Що я побачив тут сьогодні? Я сьогодні тут побачив підтримку армії. Особливо на волонтерських, на ветеранських стендах. Дуже зворушливо було для мене побачити книгу Гліба Бабича. Дуже важливо, щоб ми пам’ятали наших героїв, бо це – екстраординарна особистість", – зазначив Порошенко.

"Я сьогодні побачив реалізацію тієї справи, яку ми почали з 2014 року. Ніхто не вірив, що починаючи з 20 мільйонів книжок ми вийдемо на 53 мільйони в 2019 році. На жаль, зараз ця кількість падає. Але українське суспільство дуже потребує української книги. Я побачив армію, я побачив мову і я побачив віру. Віру в нашу перемогу, віру в нашу церкву, віру в Україну", – сказав п’ятий президент України.

"Сьогодні я тут зустрівся із сотнями, з тисячами фантастичних українських людей, на плечах яких тримається Україна – не менше, ніж вона тримається на плечах наших героїв на фронті. І з такими людьми на фронті, і з такими людьми на Книжковому Арсеналі ми точно переможемо", – переконаний Порошенко.

Суспільство
Петро Порошенко
Війна з Росією
Європейська солідарність
Читайте також:
обстріл, ППО
23 червня, 2023 п'ятниця
Нічна атака РФ у ніч проти 23 червня: залишки збитої ракети впали у Хмельницькому. Хронологія подій
гроші, долари
22 червня, 2023 четвер
У ПриватБанку розповіли, які долари прийматимуть згідно з чинними нормами НБУ
путін
22 червня, 2023 четвер
Путін не зацікавлений у завершенні війни й досягненні миру, попри заяви про переговори, - Держдеп США
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
23 червня
21:53
Оновлено
КМДА
Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів
21:47
Володимир Сальдо
Колаборант Сальдо поскаржився на "серйозніші, ніж думали", пошкодження Чонгарського мосту
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ буде насичувати фронт на Луганщині, в Криму починається сценарій правобережжя Херсонщини: воєнні підсумки тижня
21:24
Пригожин звинуватив міноборони РФ у ракетному ударі по базі ПВК Вагнера
21:21
ядерна зброя рф ракета
У Каїрі відбулася неафішована зустріч "ядерної п'ятірки"
20:54
ООН
У травні РФ майже втричі збільшила кількість повітряних атак по Україні, - ООН
20:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
У 2008 році американці категорично відкидали наші заяви про те, що РФ готується до агресії проти України, - дипломат Огризко
20:38
Дніпропетровщина
Росіяни гатили по Дніпропетровщині та Херсонщині: пошкоджено житлові будинки, є поранений
20:32
Оновлено
Владислав Шепелєв
Європейські ігри-2023: Шепелєв приніс Україні першу медаль у легкій атлетиці
20:29
українські полонені
Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених
20:09
OPINION
Сергій Громенко
Російський міф про Крим подолати неможливо
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 485-го дня війни: ЗСУ зупинили наступ окупантів на двох напрямках, а Німеччина передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Mаrder
19:31
Росія поширює новий фейк стосовно українського контрнаступу
19:04
боєприпаси для артилерії
Китайська компанія торік відправила великі партії пороху на російський завод з виробництва боєприпасів, – NYT
18:51
Окупанти
Окупанти використовують дитячий садок на Запоріжжі для надання медичної допомоги своїм військовим, - Генштаб
18:36
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Залужному терміново звільнити начальника Одеського військкомату
18:35
Наживо
SpaceX вивела на орбіту супутники Starlink
SpaceX запустила Falcon 9 із 56 супутниками Starlink
18:30
Огляд
І просто так
"І просто так" усміхаймося, і "Без образ": що подивитися на вихідних
18:19
Євген Пригожин
Пригожин написав заяву до слідкому на Герасимова та Шойгу
18:16
російська пропаганда
У Чехії виправдали вчительку, яка казала учням, що "війна не справжня"
18:09
OPINION
Віталій Гайдукевич
Назад в майбутнє, або Ласкаво просимо додому
17:59
Михайло Мудрик, збірна України
Молодіжне Євро-2023: Ротань розповів про стан Мудрика перед наступним матчем збірної України
17:37
Генічеськ
ЗСУ завдали удару по базі росгвардії у Генічеську
17:30
Чонгарський міст
Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу, - Схеми
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Укриття, суди та євроінтеграція: Зеленський провів засідання РНБО
16:59
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав Дуду "польською мерзотою" та "г**ном" і пофантазував про його четвертування на Красній площі
16:57
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Основні сили ЗСУ ще не вступали в бій, все попереду, - Сирський
16:56
Шахтар, Ліга Європи, Ярослав Ракицький
"Шахтар" визначився з майбутнім Ракицького
16:25
війна проти РФ ЗСУ
Американський мільярдер Баффет: РФ створила найбільшу у світі гуманітарну кризу, за яку має відповісти
16:22
Зінченко, Зеленський та Шевченко
Шевченко проти Зінченка: стало відомо, хто візьме участь у благодійному матчі на підтримку України
16:22
Carlsberg
Данська Carlsberg позбавляється російської "Балтики": підписано угоду з покупцем
16:03
Американський мільярдер Баффет дорікнув світу за недостатню підтримку України
16:02
OPINION
Якуб Логінов
Уряд експертів Людовіта Одора без вотуму довіри словацького парламенту. Що далі?
15:47
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Уночі окупанти вдарили в район Антонівського мосту, - Гуменюк
15:45
плакати з закликом до відставки Ткаченка
"Ткаченко знищує культуру": на Книжковому Арсеналі міністра зустріли вимогами відставки
15:31
Окупаційного "міліціонера" з Куп'янська засудили до 13 років ув'язнення
15:23
Ексклюзив
ЗСУ
"Маємо успіх, ворог намагається повернути втрачене": капітан Шершень назвав місця атаки ЗСУ на півдні
15:23
Розпочалася реєстрація на безплатні покази Чілдрен Кінофесту
15:22
Крим
Окупанти розглядають сценарій виходу з Криму після ударів по Чонгарському мосту, - ГУР
15:22
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
Загалом РФ утримує в Чорному морі 8 ракетоносіїв з сумарним залпом 52 ракети, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV