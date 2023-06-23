Він переконаний, що такі події зміцнюють Українську державу, повідомляє Європейська Солідарність.

"Мене дуже турбували заклики не проводити Арсенал. Що я побачив тут сьогодні? Я сьогодні тут побачив підтримку армії. Особливо на волонтерських, на ветеранських стендах. Дуже зворушливо було для мене побачити книгу Гліба Бабича. Дуже важливо, щоб ми пам’ятали наших героїв, бо це – екстраординарна особистість", – зазначив Порошенко.

"Я сьогодні побачив реалізацію тієї справи, яку ми почали з 2014 року. Ніхто не вірив, що починаючи з 20 мільйонів книжок ми вийдемо на 53 мільйони в 2019 році. На жаль, зараз ця кількість падає. Але українське суспільство дуже потребує української книги. Я побачив армію, я побачив мову і я побачив віру. Віру в нашу перемогу, віру в нашу церкву, віру в Україну", – сказав п’ятий президент України.

"Сьогодні я тут зустрівся із сотнями, з тисячами фантастичних українських людей, на плечах яких тримається Україна – не менше, ніж вона тримається на плечах наших героїв на фронті. І з такими людьми на фронті, і з такими людьми на Книжковому Арсеналі ми точно переможемо", – переконаний Порошенко.