Порошенко не залишатиметься за кордоном довше обіцяного, а слідчі та судді не бажатимуть братися за підозру, не підписану Венедіктовою, - екснардеп Іллєнко

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Я думаю, Петро Порошенко повернеться в Україну, не думаю, що він перебуватиме за кордоном більше, чим анонсував. Він політик, якщо він залишиться за кордоном, це буде кінець його як політика і він це прекрасно розуміє", - вважає Іллєнко.



На його думку, Порошенко так само розуміє, що навряд чи правоохоронна і судова система має достатню волю дійсно доводити цю справу до тяжких для нього наслідків.



"Якщо ми подивимось на ситуацію, навіть той факт, що цю підозру, яка має дуже багато помилок підписала не генеральна прокурорка, а людина шоста за ієрархією у Офісі генпрокурора - це говорить уже багато про що. Якщо генпрокурор не хоче брати участь у цій історії, чому ми думаємо, що рядові слідчі чи судді, вони будуть горіти бажанням цю історію реалізовувати. Я не думаю, що там завтра буде стояти питання про ув'язнення чи щось подібне", - сказав екснардеп.



Він вважає, що це справа, яка буде тривати довгий час.



"Порошенко не буде лишатись за кордоном і давати говорити політичним опонентам про втечу, є що ховати, він боїться", - підсумував екснардеп.

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.