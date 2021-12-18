Порошенко обговорив із Вселенським Патріархом подальший розвиток ПЦУ

Як повідомив Порошенко, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.



Він розповів журналістам, що зустріч тривала майже дві години.

"Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє по відношенню до України", – сказав Порошенко.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну", – зазначив п'ятий президент.

"Ми скоординували наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної Церкви України сестрами – православними церквами в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно", – говорить він.

"Ми домовилися щодо надзвичайно важливих дій, які ми будемо вживати у 2022 році", – повідомив Порошенко.

"Я привітав Його Всесвятість із третьою річницею Об’єднавчого собору, коли була створена, а точніше – відновлена робота Православної Церкви України при прямій участі та підтримці Його Всесвятості Вселенського Патріарха і Синоду нашої Матері-Церкви", – нагадав Порошенко.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.



"Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам’ятайте, що Бог є з Україною, що Вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Незважаючи на всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".



