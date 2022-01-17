"Фіксували маніпуляції": у ДПСУ заявили, що прикордонники не порушували закон під час прибуття Порошенка до України

Про це повідомляє Держприкордонслужба.



"Аби уникнути інформаційних спекуляцій повідомляємо: під час перетину кордону Петром Порошенком українські прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства", - зазначають у відомстві.



Крім того, у Держприкордонслужбі зауважили, що фіксували маніпуляції що п'ятого президента України намагаються не пропустити до країни.



"Жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну", - наголосили в заяві.



У відомстві додали, що під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка повідомили поліцію.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко прилетів до України. Під час проходження контролю в нього забрали паспорт громадянина України і відмовилися його віддавати. Порошенко заявив, що його не пускають на територію України. Зрештою документи повернули.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb