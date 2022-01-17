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"Фіксували маніпуляції": у ДПСУ заявили, що прикордонники не порушували закон під час прибуття Порошенка до України

17 січня, 2022 понедiлок
11:14
Суспільство

У ДПСУ повідомили, що п'ятий президент України Петро Порошенко перетнув український кордон згідно з нормами законодавства

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Аби уникнути інформаційних спекуляцій повідомляємо: під час перетину кордону Петром Порошенком українські прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства", - зазначають у відомстві.

Крім того, у Держприкордонслужбі зауважили, що фіксували маніпуляції що п'ятого президента України намагаються не пропустити до країни.

"Жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну", - наголосили в заяві.

У відомстві додали, що під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка повідомили поліцію.

  • Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко прилетів до України. Під час проходження контролю в нього забрали паспорт громадянина України і відмовилися його віддавати. Порошенко заявив, що його не пускають на територію України. Зрештою документи повернули.

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Новини
Петро Порошенко
Держприкордонслужба
перетин кордону
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