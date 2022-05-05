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Порошенко привіз у Миколаїв системи для очищення води

5 травня, 2022 четвер
21:45
Суспільство Порошенко

Петро Порошенко привіз у Миколаїв системи для комплексного очищення і повноцінного пом’якшення води. Дві з них передали у Миколаївську обласну лікарню

Про це передає пресслужба "ЄС".

Тут більше 100 пацієнтів перебувають на гемодіалізі, їхнє лікування без води неможливе – розповідає заступник головного лікаря Дмитро Бачинський. Воду в лікарню зараз привозять, але для більш надійного постачання вже пробурили дві свердловини на території закладу. Це – технічна вода, а системи очищення зроблять її придатною для вживання. 



"В Миколаєві у зв’язку з військовими діями відсутнє водопостачання у всьому місті. Медичний заклад дуже потребує води, так як ми маємо дуже велику кількість хворих. Ми налагодили підвоз як технічної, так і питної води. Ми пробили дві свердловини. Зараз встановлюємо насоси. І після насосів ці очисні споруди будуть очищувати воду, яка буде придатна для  пиття", – пояснює лікар. "Щиро дякуємо за допомогу", – каже Дмитро Бачинський. 

Кожна установка забезпечує очищення чотирьох кубометрів води за годину, цього достатньо для забезпечення лікарні – пояснює Петро Порошенко. Розрахований фільтр на кілька років роботи без заміни. 

"Зараз одним з найскладніших питань для Миколаєва є вода. Це вже друга партія систем хімводоочистки, які ми привозимо до Миколаєва. В першу партію ми забезпечували військових", – говорить Порошенко. Загалом для Миколаєва спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" придбали і вже передали 7 систем для очищення води. 

"Сьогодні наша допомога спрямована на лікарні. І решту ми передаємо у водоканал для того, щоб там, де є технічна вода із свердловин – очистити і щоб мешканці Миколаєва мали доступ до якісної питної  води", – пояснює Порошенко. 

Заступник головного лікаря розповідає: обстріли міста не вщухають. Цієї ночі пошкодили газові та електрокомунікації. 

"Щоденно йдуть обстріли нашого міста. Але у нас є хворі, ми надаємо медичну допомогу. Під час оперативного втручання ми ж не зупинимо операцію для того, щоб спуститись в бомбосховище. Тому, як кажуть, вибираєш між життям і смертю, але все одно надання медичної допомоги повинно бути обов’язково. Нас тримає віра в нашу перемогу. Ми на своїй землі і ми обов’язково переможемо", – наголошує лікар Бачинський. 

Загалом з 24 лютого у Порошенка витратили близько 300 млн грн на підтримку армії та постраждалих від російських окупантів українців. 

За ці кошти придбали пікапи, бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування. 
 


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Миколаїв
Петро Порошенко
допомога
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