Порошенко та депутати "ЄС" вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб розблокувати 30 тис. грн для військових
Петро Порошенко та депутати "Європейської солідарності" скерували листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту та розблокувати закон, яким передбачено виплати 30 тисяч гривень військовим
Про це повідомили в "Європейській Солідарності".
"10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила критично важливий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", яким, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби", – йдеться в листі.
У "Євросолідарності" зазначили, що 11 квітня 2023 року народний депутат України Цабаль подав проєкт постанови, який блокує підписання ухваленого закону головою парламенту та президентом.
"Депутатська фракція "Європейська Солідарність" непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає такі обставини абсолютно неприйнятними й ганебними. Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради України з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів України", – наголошують в "ЄС".
"В іншому випадку ми звертаємось до голови Верховної Ради України невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до Постанови Верховної Ради України №2558-ІХ, якою голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України", – йдеться в листі.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
- Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)"
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