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Головна війна з Росією Порошенко в ефірі BFM TV: на Донбасі вирішується доля Європи і всього світу

Порошенко в ефірі BFM TV: на Донбасі вирішується доля Європи і всього світу

20 квітня, 2022 середа
14:24
війна з Росією Порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFM TV зазначив, що битва за Донбас - це не битва за Україну, це битва за Європу і увесь світ

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

Він закликав союзників дати ЗСУ ще більше зброї, посилити санкції проти агресора і прискорити членство України в Євросоюзі.

"Це не битва за Донбас. Це навіть не битва за Україну. Це - битва злочинної, диявольської Росії проти всього нашого світу. Саме тому на Донбасі зараз вирішується не лише доля України, а доля Європи і доля світу", - наголошує п'ятий президент.

"Саме тому нам не можна зараз відкладати питання про постачання в Україну зброї і боєприпасів. Саме тому нам не можна відкладати прийняття рішення про ембарго і санкції проти Росії. Саме тому нам не можна зараз відкладати рішення про ізоляцію Росії. Тому що від перемоги славетних українських Збройних Сил, української нації, української держави залежить ваша доля в тому числі", - закликав Порошенко.

"Є ще одне важливе рішення, яке вся Україна чекає. Це надання Україні вже зараз, у 2022-му, статусу країни кандидата в ЄС. Україна заплатила за це право можливо найбільшу ціну. Україна запечатала свою заявку на членство кров'ю тисяч українських солдат і тисяч українських цивільних, які безневинно закатовані росіянами. Ми заплатили за це велику ціну. Ми здали можливо найскладніший іспит. І я твердо переконаний, що ми достойні бути і членами Європейського Союзу, і врешті-решт членами НАТО", - наголосив Петро Порошенко.

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Петро Порошенко
Європейська солідарність
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