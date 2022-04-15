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Головна війна з Росією Порошенко в ефірі Fox News: Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії

Порошенко в ефірі Fox News: Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії

15 квітня, 2022 п'ятниця
15:26
війна з Росією Порошенко

Санкції проти Росії мають посилюватися після кожного злочину армії країни-окупанта. Про це в ефірі телеканалу Fox News сказав Петро Порошенко. Він наголосив – ситуація після викриття страшних злочинів росіян у Бучі та інших містах України суттєво змінилася

У відповідь на запитання, що ще після визнання президентом Байденом геноциду проти українського народу з боку Росії можуть зробити Сполучені Штати для України, Порошенко сказав: "Я дуже ціную те, що позиція Сполучених Штатів розвивається. І позиція ця до 24 лютого і після цією дати є значно відмінною. Позиції до Бучі і після Бучі є відмінними", – наголошує Порошенко. 

"Три тижні тому я закликав до реалізації плану пʼяти ключових кроків – заклик, який я адресував Сполучені Штати, і НАТО та Європейського Союзу. Йшлося про ленд-ліз, і добре, що відповідний акт був проголосований Сенатом США. Тепер справа за Палатою представників, яку прошу також погодити цей акт, і надати право президенту Байдену забезпечити постачання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Тут розвиток відбувається", – зазначив Петро Порошенко. 

"Позиція друга – закрийте небо. Від Словаччини ми вже отримали системи протиповітряного захисту С-300. Але відповідна зброя є й в інших країнах Східної Європи, що має бути погодежно НАТО та підтримано Сполученими Штатами", – вважає п’ятий президент. 

"Третя позиція – другий фронт. Після Бучі має бути ще більше санкцій. А надто після Краматорська, де вони застосували ракети проти людей, які просто хотіли евакуюватися з міста. Більше санкцій за хімічні атаки в Маріуполі. Кожного дня відбуваються нові злочини, а тому має бути більше і санкцій", – наголошує Порошенко. 

"Позиція четверта – План Маршалла, однозначно. Саме зараз треба вже формувати глобальну коаліцію, яка стала б для України світлом в кінці тунелю. І пʼята позиція. Дуже позитивно, що України отримала Опитувальник ЄС для отримання ще цього року статусу кадидата на членство в ЄС. Україна, мабуть, платить найбільшу ціну за цей свій вибір, скріплений кровʼю", – вважає Порошенко. 

"Щодо Сполучених Штатів, ми розраховуємо сьогодні на чинник, який б змінив правила гри. Можете собі уявити, що всього 300 танків, 1000 бронемашин та 100 винищувачів можуть кардинально змінити характер цієї війни. Допоможіть хоробрим українським солдатам, хоробрим українським пілотам викинути Путіна з української землі. І це абсолютно реальна справа", – резюмує Петро Порошенко. 

медіа
Порошенко
Європейська солідарність
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