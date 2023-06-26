Порошенко в ефірі GB News: ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили
Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB NEWS заявив, що останні події із "заколотом Пригожина" вкотре доводять: Путін розуміє лише мову сили
"Надзвичайно важливо розуміти, що ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, але однозначно кінець іміджу Путіна в Росії – імідж невразливого лідера повністю зруйнований. Весь світ розуміє, хто такий Путін, але зараз багато хто розуміє це і в Росії", – сказав Порошенко.
"Якщо ви розмовляєте з Путіним не з позиції сили – нічого не відбувається. І це досить парадоксально, але навіть випадок Пригожина показує, що якщо говорити з Путіним з позиції силою – це єдине, що Путін розуміє", – наголосив Порошенко.
"Я вважаю, що Збройні Сили України обов’язково використають цю можливість, щоб підвищити ефективність та інтенсивність нашого контрнаступу і отримати певні результати", – зазначає п’ятий президент.
"Це показало межі влади Путіна. Нам потрібно навчитися говорити з Путіним мовою сили – це точно приведе нас до перемоги", – переконаний Петро Порошенко.
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