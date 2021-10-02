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Головна війна з Росією Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова у "справі моряків"

Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова у "справі моряків"

2 жовтня, 2021 субота
12:39
війна з Росією Петро Порошенко

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги п’ятого президента України Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" та телеканалу "Прямий" у справі за позовом Андрія Портнова

Про це повідомляє "Прямий"

Соратник Віктора Януковича у серпні 2019 року подав позов, намагаючись визнати недостовірним та спростувати твердження про те, що "матеріали "справи моряків" незважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі".

Як відомо, Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Верховний Суд у своїй постанові, зокрема, зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації. Зокрема заяві Портнова "про вчинене кримінальне порушення" у "справі моряків", роздруківці тексту виступу В.Небензі на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому він цитував заяву Портнова зі "Справи моряків", роздруківці Портнова в телеграм-каналі щодо "справи моряків" та його обізнаності щодо цієї справи.

Верховний Суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд. 

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Петро Порошенко
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Верховний суд
Андрій Портнов
печерський суд
Керченська протока
українські моряки
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