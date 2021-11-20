Порошенко вимагає негайно розслідувати "вагнергейт", поновити незаконно звільнених розвідників і покарати зрадників
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" закликає негайно провести об’єктивне розслідування «вагнергейту», покарати винних у державній зраді і захистити українських розвідників
"Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-«вагнерівців", – написав Порошенко у Facebook.
"Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників. Міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж, у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів", – наголошує п’ятий президент.
"Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо "вагнергейту", негайно надати державну охорону офіцерам – учасникам спецоперації і сумлінно співпрацювати з ТСК, щоб дати їй можливість максимально об’єктивно оцінити дії президента", – переконаний Порошенко.
Він констатує: непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади.
"Але "вагнергейт" – це більше ніж брехня, бо йдеться про зраду українських військових, а отже і Української держави в часи війни! Спецоперація, яка мала стати гордістю українських спецслужб та увійти у світову історію боротьби з тероризмом, стала ганьбою і зрадою влади", – зауважує лідер "Європейської Солідарності".
"Ми вимагаємо правди. Влада має негайно дати суспільству відповідь, хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання "вагнерівців". Хто той "кріт", який злив деталі операції Лукашенку та Путіну?", – зазначає Порошенко.
"Мають бути негайно відсторонені і зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації. Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону", – пише п’ятий президент.
"Ми також вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень", – резюмує Петро Порошенко.
- 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
- 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
- 19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".
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