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Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ та припинити блокаду конкурсу в САП

20 жовтня, 2021 середа
09:12
політика Петро Порошенко

Як державницька опозиція партія "Європейська Солідарність" підтримала поправки до закону про НАБУ, – про це у Facebook пише лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко

"Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду", – нагадав Порошенко.

"Саме тому ми наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду", – зазначає лідер партії.

"Ми також вимагаємо від Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора. Рівно як і негайно віддати команду своїй монобільшості дати хід законопроєкту про ліквідацію одіозного ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва, за що "Європейська Солідарність" так само готова проголосувати", – наголошує Порошенко.

"Ще навесні Зеленський подав цей закон як невідкладний, і тут же дав команду «Слугам» його не розглядати. Не можна так обманювати людей, бо, як вчить народна мудрість: з брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся", – резюмує Петро Порошенко.

Порошенко
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
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