Порошенко з волонтерами купив обладнання для сил ППО
Підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО
Про це повідомив Петро Порошенко.
"Інколи ми починаємо наші зустрічі фразою "Сьогодні звичайний робочий день". Так от, сьогодні незвичайний день. Тому що зараз, як ми й говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на Півдні або на Півночі, йде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить для того, щоби посилити можливості Збройних Сил", – зазначив Порошенко.
"Ось тут – мільйон гривень. Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені", – пояснює п’ятий президент.
Як відомо, система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації "Roshen". Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.
- Днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" передав у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки, які вкрай необхідні на передовій восени та взимку.
- Петро Порошенко разом з послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".
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