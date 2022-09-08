Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри" започаткований проєкт "Журавель" – розповідає Петро Порошенко. - Назвали його у пам’ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги".

На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО. За роботою робота стежили парамедики "Госпітальєрів", Петро Порошенко та посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку й отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.

Засновниця батальйону "Госпітальєри", медик-доброволець, народна депутатка від "Євросолідарності" Яна Зінкевич зазначає – така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою. "Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за купівлю, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже найближчим часом ми зможемо проводити перші евакуації", – говорить Зінкевич.

"Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проєкт, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно – і з точки зору ціни, і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві", – наголосив Петро Порошенко.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголошує: для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. "Ми щасливі допомогти вам, допомогти "Госпітальєрам" і надати вкрай важливі новітні технології", – говорить посол.

П’ятий президент розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили його продемонструвати можливості бойового робота.

"Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам’ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проєкт евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж "Госпітальєри". Бо на сьогодні "Госпітальєрами" врятовано вже понад 5 600 українських воїнів – низький уклін їм за це", – наголосив Порошенко.

"Ми розпочинаємо ще один проєкт. Найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який буде також виконувати функцію евакуації і швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні", – повідомив Порошенко.

"Але сьогодні ми концентруємось на нашому роботі, ви побачили його можливості, його швидкість, його захищеність. Ми його доопрацьовуємо разом, як сказала Яна, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв’язку, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті", – зазначає Порошенко.

"Це вписується у нашу концепцію. Єдине слово, яким зараз живуть всі українці, єдина мета – це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це – лише початок. Якщо в нас все вдасться зараз, ми будемо чекати додаткових партій, які мають надійти в Україну", – зазначає Порошенко. Він також зауважив, що росіяни вже оголосили полювання за цією технікою і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. "Марно – ми його нікому не віддамо. Ні українську землю – ні українського тепер вже робота", – попередив Порошенко.

П’ятий президент разом із Послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на "THeMIS" офіційну символіку проєкт "Журавель", яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель – однофамілець загиблого героя-морпіха.

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищування води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчі.