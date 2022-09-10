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Думаємо на два кроки вперед: Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок та радіостанцій

10 вересня, 2022 субота
19:13
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передають на фронт пічки-буржуйки. Порошенко наголошує: йдуть холоди, і треба потурбуватись, щоб у хлопців на передовій було чим зігрітися

Про це повідомляє офіційний сайт "Європейської Солідарності".

"Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним", - пояснює Порошенко. 

"Ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах: на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці. Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками", - пояснює Порошенко. 

Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці.

"Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Петро Порошенко. 

"Дякуючи нашій з вами ініціативі - нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець", - зазначає Порошенко. 

Фонд Порошенка з волонтерами також передають у новостворену бригаду понад 200 радіостанцій Motorola та оснащення для зв’язку. 

Днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Петро Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри". 

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва. 

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Україна
Петро Порошенко
Європейська солідарність
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