Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго проти росії: навіть зараз Європа фінансує путіна в рази більше, ніж Україну
Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу Polsat News вкотре закликав європейських союзників запровадити ембарго на російську нафту і газ
"Потрібне ембарго. Ембарго — це в першу чергу про припинення фінансування Путіна. На жаль, зараз Європа фінансує Путіна в три-чотири рази більше, ніж Україну. Це неприпустимо", – наголошує Порошенко.
"Мені дуже імпонує позиція прем’єр-міністра Чеської Республіки, та прем’єр-міністра Словенії, які приїхали до Києва і привезли унікальний перелік до пакету санкцій", – зазначив п’ятий президент.
"Нам потрібен ленд-ліз, так само як у 1941 році – все від продовольства до амуніції. Друге: не стільки закрийте небо, адже ми розуміємо статус нейтралітету, а надайте нам літаки, включаючи польські літаки, дайте нам системи протиповітряної оборони, дайте їх нашим солдатам, нашим пілотам – і ми закриємо небо. Третій пункт – це другий фронт, все окрім солдатів. Під другим фронтом я маю на увазі у тому числі санкції", – пояснив Порошенко.
"Пункт чотири – це План Маршалла, План Байдена, або План Байдена-Джонсона-Шарля Мішеля. Йдеться про гроші із російських заморожених активів. Це також про трастовий фонд, який надалі допоможе Україні відбудуватися після війни", – зауважив Петро Порошенко.
"І п’яте – нам необхідно тримати відкриті двері для України в Обʼєднаній Європі. Ми маємо отримати статус країни-кандидата в Європейський Союз до кінця року", – переконаний Порошенко.
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