З таким звернення Порошенко виступив з трибуни Верховної Ради.

Порошенко наголосив: підтримка наших воїнів має бути пріоритетом Верховної Ради.

"На жаль, у лютому, коли приймали зміни до законодавства, скасували норму, яка діяла ще з часів АТО, – коли благодійна допомога, яка надходить родинам загиблих, не оподатковується. Тому що точно не з родин загиблих має стягувати ці податки держава", – наголосив п’ятий президент України.

Він зазначив, що вніс законопроект 7506-1, який виправляє цю помилку не лише для родин загиблих, а й для поранених військових. Зокрема йдеться і про кошти, які поранені військові витрачають на реабілітацію, лікування і медикаменти.

"Я прошу проголосувати в першому читанні і в цілому – і вирішити ці питання", – звернувся Порошенко до депутатів.

"Так само як і законопроект 7584. Рада також скасувала виплати заробітної плати, крім збереження робочого місця за військовослужбовцем. Дві позиції: ми відновлюємо виплати і скорочуємо на це податкові зобов’язання", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент України підкреслив, що парламент повинен ухвалити всі необхідні рішення для соціального захисту військових, які щодня платять своїми життями захищаючи Україну на фронті.

"Сьогодні вночі повернувся з міста-героя Одеси, де, на жаль, 28-ма бригада, вся Одеса і вся Україна прощалися із нашими героями – легендарним комбригом 28-ї бригади Віталієм Гуляєвим і трьома його бойовими побратимами. Вони захистили Одесу, захистили Миколаїв, і зараз бригада розгортає контрнаступ у Херсонській області", – розповів Порошенко.

Він нагадав, що так само на минулому тижні Україна прощалася з бійцями 80-ї бригади, які віддали своє життя на бахмутському напрямку. В тому числі загинув і депутат Львівської райради від "Європейської Солідарності" Тарас Жеребецький, який був на фронті з 2014 року і брав участь в обороні Луганського аеропорту.

"Ми маємо допомогти родинам героїв", – підкреслив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також закликав припинити тиск на бізнес, який влаштовують силовики. Законопроект 7591 передбачає посилення персональної відповідальності аж до звільнення "перевіряючих". У "Євросолідарності" наголошують: для відновлення України потрібні робочі місця, податки і жива економіка.

"Тому третя позиція – антирейдерство силовиків. Давайте об’єднаємося і проголосуємо за це", – звернувся Порошенко до депутатів.

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