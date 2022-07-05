Португалія допоможе відбудувати зруйновані росіянами школи на Житомирщині

Про це інформує Euraktiv

Португалія долучиться до відбудови зруйнованих через російські обстріли шкіл на Житомирщині. Наразі скільки саме шкіл із постраждалих 70-ти у цій області португальці візьмуть на себе, в Португалії ще визначаються.

За словами міністра освіти Жоао Кошти, підготовчий етап реконструкції цих шкіл "вже розпочато" в рамках спільного проекту португальського уряду та міністерства освіти з українською владою". Цей проект має забезпечити "баланс між відносно швидким відновленням, яке хоче Україна, та принципами якості та безпеки самих будівель".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Португалія видала українцям 46 181 дозвіл на тимчасове проживання, 28% з яких надали неповнолітнім (близько 13 000 дітей). За цей час до португальських шкіл зараховано 4700 учнів з України.

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