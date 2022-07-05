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Війна з Росією: хроніка
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Португалія допоможе відбудувати зруйновані росіянами школи на Житомирщині

5 липня, 2022 вiвторок
10:46
війна з Росією Португалія допоможе відбудувати школи на Житомирщині

Португалія візьме на себе відбудову частини із 70 зруйнованих російськими загарбниками шкіл на Житомирщині

Про це інформує Euraktiv

Португалія долучиться до відбудови зруйнованих через російські обстріли шкіл на Житомирщині. Наразі скільки саме шкіл із постраждалих 70-ти у цій області португальці візьмуть на себе, в Португалії ще визначаються.  

За словами міністра освіти Жоао Кошти, підготовчий етап реконструкції цих шкіл "вже розпочато" в рамках спільного проекту португальського уряду та міністерства освіти з українською владою". Цей проект має забезпечити "баланс між відносно швидким відновленням, яке хоче Україна, та принципами якості та безпеки самих будівель".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Португалія видала українцям 46 181 дозвіл на тимчасове проживання, 28% з яких надали неповнолітнім (близько 13 000 дітей). За цей час до португальських шкіл зараховано 4700 учнів з України.

  • Росія повністю зруйнувала в Україні 215 навчальних закладів

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