Про це пишуть у російських ЗМІ.

За їхніми даними, під час обшуку готелю "Трезіні" у Санкт-Петербурзі, який вважається офісом Євгена Пригожина, співробітників зацікавила біла "газель", що нікому не належить.

Вони почали її перевіряти на предмет вибухонебезпечних речовин. Коли автівку розкрили, то побачили коробки, повні п’ятитисячних купюр.

Зазначається, що після перерахунку грошей, з’ясувалося, що сума сягала 4 мільярдів рублів готівкою.