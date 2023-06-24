Поруч із офісом Пригожина у Петербурзі виявили авто із майже 50 млн доларів готівки, - росЗМІ
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі виявили "газель", набиту коробками з грошима. Загальна сума виявлених грошей сягала близько 4 млрд рублів п'ятитисячними купюрами - майже $50 млн
Про це пишуть у російських ЗМІ.
За їхніми даними, під час обшуку готелю "Трезіні" у Санкт-Петербурзі, який вважається офісом Євгена Пригожина, співробітників зацікавила біла "газель", що нікому не належить.
Вони почали її перевіряти на предмет вибухонебезпечних речовин. Коли автівку розкрили, то побачили коробки, повні п’ятитисячних купюр.
Зазначається, що після перерахунку грошей, з’ясувалося, що сума сягала 4 мільярдів рублів готівкою.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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