Про це інформує Державне бюро розслідування.

"За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині", - пише пресслужба.

Нагадаємо, 7 квітня зловмиснику повідомили про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей із щомісячних надбавок. Якщо ж солдати відмовлялися, то посадовець погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.

Підсудному загрожує до 12 років позбавлення волі.