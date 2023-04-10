Посадовця військової частини Одещини, який відбирав у солдатів бойові доплати, взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід посадовцю військової частини на Одещині, який відбирав в українських солдатів бойові доплати, у вигляді тримання під вартою
Про це інформує Державне бюро розслідування.
"За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині", - пише пресслужба.
Нагадаємо, 7 квітня зловмиснику повідомили про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей із щомісячних надбавок. Якщо ж солдати відмовлялися, то посадовець погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.
Підсудному загрожує до 12 років позбавлення волі.
- 6 квітня стало відомо, що депутат від забороненої партії ОПЗЖ Миколаївської облради роздавав землі лісництва своєму оточенню. Зловмисника викрили правоохоронці
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