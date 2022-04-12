Пошкоджені заклади освіти, здоров'я, житло: у Миколаєві нарахували вже понад 110 млн грн збитків, завданих російськими окупантами
У Миколаєві продовжують документувати наслідки російської агресії, на сьогодні в місті підрахували збитків на понад 110 млн грн
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, на 12 квітня встановлено такі суми збитків:
заклади соціального захисту – пошкоджено 3 об’єкти на близько 1 млн грн.
заклади охорони здоров'я – 5 об’єктів на понад 4 млн грн.
заклади освіти – 46 об’єктів на понад 20 млн грн.
заклади фізичної культури і спорту – 5 об’єктів на понад 5,5 млн грн.
житловий сектор – 550 звернень на близько 80 млн грн.
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