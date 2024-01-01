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Посилені перевірки на кордоні: омбудсмен направив листа до ДПСУ щодо ймовірного порушення Конституції

1 січня, 2024 понедiлок
21:37
Суспільство перетин кордону, черги на кордоні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до Держприкордонслужби України з проханням надати перелік документів, які вимагають прикордонники в громадян при перетині кордону, а також правові підстави такої вимоги

Про це омбудсмен повідомив у телеграм.

Лубінець розповів, що 31 грудня на різних пунктах пропуску на держкордоні України утворилися величезні черги, де деякі люди стоять понад добу через посилення контролю на виїзд.

"Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, що перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги", - зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство, а державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України. 

"Нагадаю й те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом", - підкреслив Лубінець.

Посилаючись на медіа, він зазначив, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою "Шлях", а також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. За повідомленням ДПСУ, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів. 

  • Станом на ранок неділі, 31 грудня, на виїзд з України у чергах очікували 490 автівок, 105 автобусів та 5 вантажівок в електронній черзі.
  • За минулу добу, 31 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 49 тисяч осіб та 10 тисяч транспортних засобів.
Україна
Держприкордонслужба
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