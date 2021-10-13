Посилення карантину: Укрзалізниця оприлюднила нові правила пасажирських перевезень у "жовтих" та "червоних" зонах

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з оновленими правилами перевезень у карантинний період, з 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на "жовтому" та "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам за наявності у них документа про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19 або повного курсу вакцинації (міжнародного або внутрішнього COVID-сертифікату).



Крім того, пасажири зможуть скористатися довідкою про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який є чинним впродовж 72 годин станом на час посадки у поїзд.



Зазначається, що для неповнолітніх пасажирів наявність цих документів не вимагається. Вони повинні мати лише квиток та документ, який підтверджує особу.



У пресслужбі зауважили, що співробітники контролюватимуть наявність цих документів разом із квитком та посвідченням особи на вході у вагон. У випадку відсутності таких документів провідник або стюард може зняти пасажира з поїздки.



В Укрзалізниці додали, що компанія також забезпечить наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів у співробітників. Також компанія працює над розгортанням мобільних пунктів експрес-тестування на найбільших вокзалах країни.

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