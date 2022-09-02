Посилення захисту східного флангу НАТО: Німеччина відправляє до Литви військових і техніку
Німеччина перекине до Литви військову техніку та майже 100 солдатів із трьох підрозділів бригади
Про це пише Bild.
Представник 41-ї танкової бригади в Нойбранденбурзі повідомив, що в суботу до Литви буде перекинуто майже 100 солдатів із трьох підрозділів бригади.
До них входять піхотні та розвідувальні групи, а також 35 військових машин.
Зазначається, що після нападу Росії на Україну НАТО вирішило посилити захист на східному фланзі. Німецька концепція бригади передбачає розміщення озброєння, боєприпасів і командного складу бригади в Литві. Більшість солдатів тримають напоготові в Німеччині.
- 12 серпня місія США при НАТО повідомила, що до Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США. 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США дислокуватимуться у Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині
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