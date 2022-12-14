Посли G7 відвідали в Україні один із Пунктів незламності

Про це йдеться в Twitter "Групи семи".

"Посли G7 відвідали Пункт незламності, щоби побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких нападів Росії на цивільну інфраструктуру. Ці напади є воєнним злочином", - сказано в повідомленні.

22 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні Пунктів незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

12 грудня стало відомо про запуск бота для пошуку найближчих Пунктів незламності.

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