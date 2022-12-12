В Україні створили бота для пошуку Пунктів незламності

Про це повідомив в telegram-каналі заступник Керівника Офісу Президента України Тимошенко Кирило.

"А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник @nezlamnistbot", - йдеться у дописі.

Тут громадяни України можуть отримати інформацію про: роботу пунктів, їхні адреси, послуги, які там можна отримати.

"Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки", - зазначається.

У дописі додається, що йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.

Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

28 листопада стало відомо, що на онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії.

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