Посол ЄС: Кулеба та Боррель вирушили на лінію зіткнення у станиці Луганській

Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter.



"Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба залишають VIP-термінал сталінської архітектури в аеропорту Харкова (хоча я сумніваюся, що цей термін використовувався, коли він був побудований) на лінію зіткнення в Станиці Луганській", - написав він у середу, 5 січня.



@JosepBorrellF and @DmytroKuleba are leaving Kharkiv Airport's unmistakable Stalinist-architecture VIP-terminal (although I doubt the term was in use when it was built) for the line of contact in Stanytsya Luhanska. pic.twitter.com/riJp2kDc4v — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 5, 2022

В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі. pic.twitter.com/L68GuET1Sr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Нагадаємо, Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кулеба зазначив, що це перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну."Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав він у Twitter.