Посол ЄС: Кулеба та Боррель вирушили на лінію зіткнення у станиці Луганській
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській
Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter.
"Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба залишають VIP-термінал сталінської архітектури в аеропорту Харкова (хоча я сумніваюся, що цей термін використовувався, коли він був побудований) на лінію зіткнення в Станиці Луганській", - написав він у середу, 5 січня.
Кулеба зазначив, що це перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну.
"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав він у Twitter.
- Нагадаємо, Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".
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