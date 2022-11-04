Посол ЄС Маасікас схвально оцінив прогрес виконання Україною "кандидатських рекомендацій" Єврокомісії
Посол Євросоюзу Матті Маасікас повернувся до Києва та провів першу зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною
Про це він розповів у своєму twitter.
Маасікас повідомив, що деякий час був не в Києві, у тому числі через те, що заразився коронавірусом та лікувався.
Посол зазначив, що на зустрічі зі Стефанішиною "оцінив явний прогрес у виконанні семи рекомендацій для європейського шляху України".
- 1 листопада стало відомо, що ЄС надасть €25,5 млн на забезпечення термінових енергетичних потреб України.
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