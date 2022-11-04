Посол ЄС Маасікас схвально оцінив прогрес виконання Україною "кандидатських рекомендацій" Єврокомісії

Про це він розповів у своєму twitter.

Маасікас повідомив, що деякий час був не в Києві, у тому числі через те, що заразився коронавірусом та лікувався.

Посол зазначив, що на зустрічі зі Стефанішиною "оцінив явний прогрес у виконанні семи рекомендацій для європейського шляху України".

1 листопада стало відомо, що ЄС надасть €25,5 млн на забезпечення термінових енергетичних потреб України.