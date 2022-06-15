Посол РФ у США Антонов просуває на Заході російські наративи, вдаючи із себе вигнанця, - Центр при РНБО
Посол РФ у США Анатолій Антонов під виглядом дипломатичного вигнанця просуває російські наративи в західних медіа
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Посол Росії в США Анатолій Антонов активно просуває у впливових західних медіа кремлівські наративи, прикриваючись образом "самотнього" дипломатичного вигнанця. Як зафіксував аналіз, позиціонування Анатолія Антонова в інформаційному просторі США має 3 складові", - зауважили в ЦПД.
Спершу він у виданнях Politico, WSJ, The Washington Post і інших розповідає, що з ним відмовляються співпрацювати представники всіх державних установ США відмовляються, а президент РФ Володимир Путін відмовляється спілкуватися з послом із 2017 року.
Потім Анатолій Антонов тим же медіа заявляє про переслідування співробітників його посольства й нібито погрозою розправи російським дипломатам у США.
"Зараз заяви посла про те, що "Росія ніколи не капітулює", а "Україні не можна поставляти важке озброєння" активно цитують провідні західні медіа, подаючи його тези як альтернативну точку зору представника Росії, який просто виконує свою роботу", - зауважили в Центрі при РНБО.
- 4 квітня посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ і це призвело до загибелі цивільних.
- 25 квітня Анатолій Антонов заявив, що Bank of America заблокував рахунки частини російських дипломатичних місій у країні.
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