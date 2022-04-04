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Посол РФ в США у стилі російської пропаганди цинічно звинуватив Україну та Америку у звірствах у Бучі

4 квітня, 2022 понедiлок
04:39
Новини санкції проти Росії

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ росіян ТАСС.

"У США замовчують те, що український населений пункт Буча зазнав обстрілу ВСУ після відведення російських військ", - сказав посол РФ Анатолій Антонов.

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Також він додав про "постановочні" репортажі про вбивства росіянами мирних жителів у Бучі, що це "брехливі звинувачення", які "вже повністю спростовано Міноборони Росії".

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До слова, Міноборони Росії раніше не менш цинічно та брехливо повідомило, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний і було надано їм сотні тонн гумдопомоги.

  • Україна, і Росія вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі, проте у різні дні та з протилежними формулюваннями. Президент України звернувся до матерів російських військових і звинувати їх в тому, що вони виховали садистів

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