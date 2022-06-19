Посол США відповіла на звинувачення у зволіканні з військовою допомогою Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон робить усе можливе, аби якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю та допомогу у війні з Росією
Про це Брінк розповіла у інтерв'ю Голосу Америки.
"З початку війни і навіть раніше ми були повністю зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні засоби забезпечення безпеки, зброю, якої Україна потребує. І це насправді стало моєю головною метою, як я приїхала сюди", - сказала Брінк.
Водночас вона визнала, що на ранньому етапі були певні проблеми і вона покликана їх вирішити.
"Справді, я вважаю, що на ранньому етапі були деякі проблеми, і я тут якраз для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити своє становище на полі бою, що, як ми впевнені - підтримає її позицію під час переговорів, коли до цього дійде", - зазначила Брінк.
- 17 червня у Пентагоні повідомили, що Україна вже отримала від США військової допомоги на понад $6,3 млрд.
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