Про це Брінк розповіла у інтерв'ю Голосу Америки.

"З початку війни і навіть раніше ми були повністю зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні засоби забезпечення безпеки, зброю, якої Україна потребує. І це насправді стало моєю головною метою, як я приїхала сюди", - сказала Брінк.

Водночас вона визнала, що на ранньому етапі були певні проблеми і вона покликана їх вирішити.

"Справді, я вважаю, що на ранньому етапі були деякі проблеми, і я тут якраз для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити своє становище на полі бою, що, як ми впевнені - підтримає її позицію під час переговорів, коли до цього дійде", - зазначила Брінк.

17 червня у Пентагоні повідомили, що Україна вже отримала від США військової допомоги на понад $6,3 млрд.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb