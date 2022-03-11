Посол України в Японії вважає, що Путін може бути готовий до застосування ядерної зброї
Посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, може бути готовий застосувати ядерну зброю проти України в умовах її рішучого опору російському вторгненню
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.
"Ми будемо боротися до кінця, ми не збираємося жити в державі, керованої Росією. Немає підстав вважати, що він (Путін) може залякати нас, як він планує, до такого стану, що ми повалимо наш уряд і приймемо Росію після того, що вони з нами зробили. Ні в якому разі. Тому він може застосувати ядерну зброю", - сказав Корсунський.
Посол зазначив, що Україна розраховує на своїх союзників, щоб уникнути будь-якої ескалації.
"Ми намагаємося працювати з нашими партнерами, великими ядерними державами, які знають, як стежити за ситуацією з ядерною зброєю, і які можуть допомогти нам не допустити цього", - підкреслив Корсунський.
Видання зазначає, що Путін прямо не погрожував застосувати ядерну зброю. Але, оголошуючи війну Україні, він сказав, посилаючись на потужний ядерний арсенал Росії: "Той, хто намагається нам перешкодити... повинен знати, що відповідь Росії буде негайною. І це призведе вас до таких наслідків, з якими ще ви ще не зустрічалися у вашій історії".
- Нагадаємо, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу.
- У відповідь на цю заяву у Пентагоні заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів", а прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав, що ядерними погрозами президент РФ намагається приховати реальну ситуацію у війні із Україною.
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