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Посольство США в Україні назвало "боягузливою" масовану ракетну атаку РФ 

9 березня, 2023 четвер
19:33
війна з Росією Посольство США в Україні

У Посольстві США в Україні відреагували на масовану російську атаку по Україні 9 березня

Реакцію посольства опубліковано у твіттері.

"Висловлюємо наші співчуття за загиблими під час сьогоднішніх ранкових атак по всій Україні – жертвами жорстокої та безглуздої війни Росії. Такі боягузливі атаки на критичну інфраструктуру, житлові будинки та український народ не зламають ні його духу, ні нашої підтримки України", – йдеться в повідомленні.

  • Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці
  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ

  • Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив в ефірі Еспресо, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як у сьогоднішній нічній атаці. Він зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії

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