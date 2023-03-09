Посольство США в Україні назвало "боягузливою" масовану ракетну атаку РФ 

Реакцію посольства опубліковано у твіттері.

"Висловлюємо наші співчуття за загиблими під час сьогоднішніх ранкових атак по всій Україні – жертвами жорстокої та безглуздої війни Росії. Такі боягузливі атаки на критичну інфраструктуру, житлові будинки та український народ не зламають ні його духу, ні нашої підтримки України", – йдеться в повідомленні.