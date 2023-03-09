Посольство США в Україні назвало "боягузливою" масовану ракетну атаку РФ
У Посольстві США в Україні відреагували на масовану російську атаку по Україні 9 березня
Реакцію посольства опубліковано у твіттері.
"Висловлюємо наші співчуття за загиблими під час сьогоднішніх ранкових атак по всій Україні – жертвами жорстокої та безглуздої війни Росії. Такі боягузливі атаки на критичну інфраструктуру, житлові будинки та український народ не зламають ні його духу, ні нашої підтримки України", – йдеться в повідомленні.
- Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ
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Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив в ефірі Еспресо, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як у сьогоднішній нічній атаці. Він зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії
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