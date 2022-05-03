Посольство Угорщини вимагає у Данілова відкликати заяву про те, що Будапешт знав про вторгнення в Україну

Про це йдеться у заяві посольства на Facebook.



"Посольство обурене заявами Данілова стосовно нашої батьківщини. Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни", - йдеться у повідомленні.



Там заявили, що "відкидають і засуджують брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними".



"Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви! Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - підсумували у диппредставництві.

2 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про майбутнє повномасштабне вторгнення РФ до України і мала намір захопити частину територій.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав фейком цю заяву і вважає це відповіддю на відмову бути країною-транзитером зброї для ЗСУ.