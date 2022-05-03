Угорщина назвала брехнею заяву Данілова про обізнаність Будапешта щодо планів РФ напасти на Україну і намір забрати частину території

Про це написав у Twitter речник угорського уряду Золтан Ковач.



"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав Ковач.

2 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про майбутнє повномасштабне вторгнення РФ до України і мала намір захопити частину територій.

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022