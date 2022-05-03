Угорщина назвала брехнею заяву Данілова про обізнаність Будапешта щодо планів РФ напасти на Україну і намір забрати частину території
Угорщина відреагувала на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова про те, що президент Росії Володимир Путін попередив країну про повномасштабний напад на Україну та назвали це відповіддю на відмову бути країною-транзитером зброї для ЗСУ
Про це написав у Twitter речник угорського уряду Золтан Ковач.
"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав Ковач.
- 2 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про майбутнє повномасштабне вторгнення РФ до України і мала намір захопити частину територій.
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