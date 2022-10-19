Відповідний проєкт постанови опублікували на сайті ВРУ.

"За" проголосували 303 народних депутати.

Заява передусім наголошує, що Іран своїм рішенням постачати зброю РФ поклав на себе відповідальність за наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Також вона зазначає, що постачання Іраном зброї країні-агресору підриває двосторонні відносини між ним і Україною, а також не сумісне з резолюцією Радбезу ООН No2231 (2015).

Депутати ВРУ у заяві закликають Іран припинити передачу Росії будь-якого озброєння. Також вони звернулися до міжнародної спільноти з проханням вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до РФ.

"У разі відмови Ісламської Республіки Іран від припинення таких постачань - запровадити дієві санкції проти Ісламської Республіки Іран, її вищого політичного керівництва та компаній", - ідеться в Заяві.

Крім того, у Заяві закликають світову спільноту сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

19 жовтня стало відомо, що ЄС готується накласти на Іран нові санкції у зв'язку з постачанням зброї РФ.