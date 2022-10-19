English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Постачання озброєння до РФ підриває двосторонні відносини": Рада засудила сприяння Ірану агресії проти України

"Постачання озброєння до РФ підриває двосторонні відносини": Рада засудила сприяння Ірану агресії проти України

19 жовтня, 2022 середа
13:20
війна з Росією Верховна Рада

У середу, 18 жовтня, Верховна Рада України прийняла Заяву щодо засудження сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії Російської Федерації проти України

Відповідний проєкт постанови опублікували на сайті ВРУ.

"За" проголосували 303 народних депутати.

Заява передусім наголошує, що Іран своїм рішенням постачати зброю РФ поклав на себе відповідальність за наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Також вона зазначає, що постачання Іраном зброї країні-агресору підриває двосторонні відносини між ним і Україною, а також не сумісне з резолюцією Радбезу ООН No2231 (2015).

Депутати ВРУ у заяві закликають Іран припинити передачу Росії будь-якого озброєння. Також вони звернулися до міжнародної спільноти з проханням вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до РФ.

"У разі відмови Ісламської Республіки Іран від припинення таких постачань - запровадити дієві санкції проти Ісламської Республіки Іран, її вищого політичного керівництва та компаній", - ідеться в Заяві.

Крім того, у Заяві закликають світову спільноту сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

  • 19 жовтня стало відомо, що ЄС готується накласти на Іран нові санкції у зв'язку з постачанням зброї РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Верховна Рада
ВРУ
Іран
Читайте також:
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
Дмитрий Песков
16 жовтня, 2022 неділя
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
18 жовтня, 2022 вiвторок
Як виключення: ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.06
    Купівля 40.06
    Продаж 40.78
  • EUR
    Купівля 38.47
    Продаж 39.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
19 жовтня
14:12
Урсула фон дер Ляєн
Цілеспрямовані атаки РФ на цивільну інфраструктуру України - це акти терору. І ми маємо так це називати, - Урсула фон дер Ляєн
14:04
Деонтей Вайлдер
Вайлдер обирає наступного суперника між Усиком та двома ексчемпіонами світу
14:03
Ексклюзив
ракетний удар
Залишайтеся в укриттях: щонайменше 6 ракет РФ випустила з північно-східного напрямку по території України, - речник Командування ПС Ігнат
13:59
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В організації Human Rights визнали, що катування населення є частиною політики та плану РФ щодо окупованих територій України
13:55
Прикордонники
У Держприкордонслужбі пояснили, як військові можуть виїхати на лікування за кордон
13:54
ППО
На Київщині працює ППО
13:51
Лукашенко
Лукашенко все більше усвідомлює небезпеку рішення відкрито приєднатися до війни Росії проти України, - ГУР
13:44
Ані Лорак
У Німеччині та Чехії скасували концерти Ані Лорак, яка мовчить про російську агресію
13:40
Ексклюзив
білоруські військові
Мобілізованих росіян перекидають до Білорусі через нестачу полігонів у РФ, - військовий експерт Коваленко
13:40
Норвегія
У Норвегії через зафіксований дрон закрили один з найбільших аеропортів країни
13:39
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив про домовленість з Путіним про створення в Туреччині "газового хабу"
13:28
РСЗВ Chunmoo
Польща купила в Південної Кореї 288 РСЗВ Chunmoo
13:27
Віктор Коваленко
Український футболіст італійського клубу вибув до кінця року через травму
13:11
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Російська армія здеградувала від сучасного рівня десь на 40–50 років, - експерт з військової контррозвідки
13:11
Дрони для ЗСУ
"Армія дронів" передала 179 безпілотників для ЗСУ на Сході та Півдні України
13:03
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
Створення зони безпеки навколо ЗАЕС: глава МАГАТЕ сподівається незабаром знову повернутися в Україну
12:58
На фото: Брітні Спірс разом з батьком
"Відчувала, що батько намагався мене вбити": Брітні Спірс пригадала подробиці домашнього увʼязнення
12:52
на фото: затримання
Передавав координати "центрів прийняття рішень" ворогові: СБУ затримала агента РФ на Чернігівщині
12:50
На фото зруйнована будівля кінотеатру
В Україні створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії
12:41
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 13-18 жовтня. Атака дронів і чмобіків
12:40
Оновлено
обстріл Запорізької області
Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області: поранено 8 людей, пошкоджено будинки й школу
12:31
Віталій Портников
Війну зупинить крах диктатур
12:30
президент Польщі Анджей Дуда
Імперіалізм РФ необхідно зупинити заради безпеки світу, - Дуда
12:25
OPINION
Сергій Фурса
Росіяни хочуть змусити ЗСУ змінити поведінку. Навіщо їм підігрувати?
12:23
Відтепер на всіх автобусних маршрутах Києва можна розраховуватися карткою
12:11
На фото: Меган Маркл в програмі Deal or No Deal
"Змушували робити принизливі речі": Меган Маркл розповіла, як зазнавала обʼєктивації на телешоу на початку карʼєри
12:10
Олександр Каширських
В Україні ліквідували командира російських морпіхів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:08
Девід Петреус
Зима буде різною для українських і російських солдатів, темпи деокупації не сповільнюватимуться, - ексдиректор ЦРУ
12:08
окупанти в Херсоні
Колаборант Сальдо заявив, що окупаційна адміністрація Херсона тікає на лівий берег Дніпра
12:02
Іран
ЄС готується ввести санкції проти Ірану через постачання дронів до Росії, - Politico
11:56
Оновлено
навчальні стрільби
На Полтавщині 19 жовтня проведуть навчальні стрільби й технічний підрив
11:44
На Херсонщині ЗСУ збили ударний вертоліт окупантів Ка-52
11:40
Ексклюзив
економіка
Після війни ми побачимо дуже суттєвий розвиток економічного ринку України, - експерт із залучення інвестицій
11:40
Сильвіо Берлусконі
"Надіслав 20 пляшок горілки": Берлусконі на закритій зустрічі з однопартійцями заявив, що помирився з Путіним, - ЗМІ
11:37
Оновлено
Росіяни готуються обстрілювати Херсон
11:23
Патріарх РПЦ Кирил
Впродовж років РПЦ скуповує нерухомість поряд із військовими базами Норвегії, - ЗМІ
11:11
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили близько 30 цивільних об'єктів
11:11
Польща
Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям
11:00
Втрати окупантів
ЗСУ показали, як знищили опорний пункт окупантів на Лиманському напрямку
10:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки сьогодні коштують долар та євро
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV