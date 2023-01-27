Про це Джон Кірбі заявив CNN.

Речник Білого дому з питань національної безпеки заявив CNN у п’ятницю, що нещодавно оголошене постачання танків Abrams "займе багато місяців", перш ніж зброя опиниться на фронті.

Попри це, адміністрація Байдена "не буде витрачати час" на навчання та зміцнення ланцюгів постачання, коли техніка зрештою прибуде в Україну.

На запитання журналіста CNN, чи можуть ЗСУ розраховувати на отримання танків Abrams до кінця 2023 року, Джон Кірбі відповісти відмовився.

"Я не хочу говорити надто конкретно, тому що ми все ще розробляємо плани, але це триватиме багато місяців", - заявив він.

Однак речник Білого дому додав, що танки Leopard від Німеччини опиняться на фронті "в короткий термін".

Нагадаємо, Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

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