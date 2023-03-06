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Головна війна з Росією "Поставили на паузу": ОК "Південь" про масовані ракетні атаки РФ

"Поставили на паузу": ОК "Південь" про масовані ракетні атаки РФ

6 березня, 2023 понедiлок
13:29
війна з Росією Ракетний обстріл

Армія РФ наразі "поставила на паузу" масовані ракетні обстріли України, проте ймовірність ударів залишається високою через ракетоносії в Чорному морі

Про це інформує ОК "Південь".

"Поставивши на паузу" масовані ракетні атаки, час від часу залучає авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання", - пише пресслужба.

Повідомляється, що корабельне угруповання противника в Чорному морі тримається на безпечній для себе відстані від контрольованого ЗСУ берега.

Російські війська продовжують повітряну розвідку та шукають нову тактику, аби покращити результативність застосування ракетних ударів.

"Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, 2 з яких підводні. Загальна кількість "калібрів" - до 16", - додають військові.

В ОК "Південь" підсумували, що готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак армії РФ висока.

  • Станом на 6 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські ракетоносії, на них може бути до 24 крилатих ракет "Калібр".  
російська армія
окупанти
ракетний удар
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