Про це Сергій Кислиця написав у Twitter.

У своєму повідомленні він використав справжню цитату директорки Департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової.

Саме так вона відреагувала на повідомлення про те, що три країни відмовилися пустити у свій повітряний простір борт з Сергієм Лавровим та російською делегацією.

5 червня три країни Балканського півострова — Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія — відмовилися надати свій повітряний простір для літака Сергія Лаврова, глави МЗС Росії.

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