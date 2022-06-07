Постпред України в ООН потролив російське МЗС після скасованого польоту Лаврова у Сербію
Сергій Кислиця жорстко висміяв Марію Захарову після того, як її шеф не зміг потрапити у Сербію. Для росіян закрили авіапростір
Про це Сергій Кислиця написав у Twitter.
У своєму повідомленні він використав справжню цитату директорки Департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової.
Саме так вона відреагувала на повідомлення про те, що три країни відмовилися пустити у свій повітряний простір борт з Сергієм Лавровим та російською делегацією.
- 5 червня три країни Балканського півострова — Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія — відмовилися надати свій повітряний простір для літака Сергія Лаврова, глави МЗС Росії.
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