Посварилися через заборговані 6 тис. грн. Нацполіція швидко розшукала у Василькові вбивцю підприємців з Волині
Поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві 52-річного жителя міста Василькова Київської області
Чоловік зізнався, що учора ввечері, 29 січня, вбив чоловіка й дружину з Волині, з якими він мав ділові стосунки. Вони постачали йому пиломатеріал для виготовлення меблів. Про це сьогодні, 30 січня 2022 року, заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Еспресо.TV.
На поширеному ним оперативному відео підозрюваний зізнається у скоєному.
За словами нападника, між ним та підприємцем з Волині трапився словесний конфлікт, після чого майстер наніс опоненту багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, через що жінка загинула.
Понівечені тіла вбитих затриманий возив Васильковом, де й трапився цей злочин, а потім скинув у середмісті.
Як наголосив Андрій Нєбитов, причина вбивства - сварка через заборговані підозрюваним постачальникам сировини 6 тис. грн.
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