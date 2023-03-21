Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що 20 російських депутатів посягнули на територіальну цілісність та недоторканність нашої країни.

Повідомляється, незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, зловмисники підтримали постанову щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання щодо визнання псевдореспублік "ЛДНР" як суверенних, самостійних і незалежних держав.

22 лютого депутати держдуми проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-спонсором тероризму та "ЛДНР".

СБУ публікує повний список зловмисників:

Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.

Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.

Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.

Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.

Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.

Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.

Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.

Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р.н.

Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.

Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.

Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.

Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р.н.

Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.

Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.

Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.

Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.

Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.

Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.

Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.

Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.

Кожного з 20 російських народних обранців заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки засуджені перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Наразі прокурори підтримують обвинувачення стосовно ще 44 депутатів РФ.